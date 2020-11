Bimba rom esclusa dallo scuolabus: andrà all’asilo in taxi grazie a una colletta



Una bimba rom di 4 anni di Collegno, in provincia di Torino, è costretta ogni mattina a percorrere a piedi i tre chilometri che separano il campo rom dall’asilo perché il comune si rifiuta di offrire anche a lei, come agli altri bambini, il servizio di trasporto pubblico con lo scuolabus. La sua “colpa”? Avere un papà non residente in città.

