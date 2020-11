Blitz dei Nas nelle case di riposo: sospese attività in quattro rsa, sanzioni ad altre 37



Controlli a tappeto in tutta Italia sui protocolli di sicurezza Covid: 232 strutture passate ai raggi X. In quattro casi le gravi irregolarità hanno portato alla chiusura immediata delle strutture. In altre 37 strutture sono state riscontrati problemi di vario tipo e sono state contestate complessivamente 59 violazioni, di cui 9 penali e 43 amministrative.

