Bocciata alla maturità, tenta suicidio: potrà rifare esame. Consiglio di Stato: “Stress da pandemia”



Una studentessa padovana ha ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento del giudizio della sua scuola: avrebbe dovuto accedere a un protocollo speciale per gli alunni in difficoltà psicologica. Dopo la bocciatura ha anche pensato di farla finita, gettandosi da una finestra: “Mi sono fatta sopraffare dall’ansia e dalla disperazione per fortuna i miei genitori mi hanno salvata”.

