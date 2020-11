Bollettino Coronavirus Italia, 16.377 contagi e 672 morti per Covid: i dati di lunedì 30 novembre



Secondo il bollettino di oggi, lunedì 30 novembre, i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 16.377 su 130.524 tamponi analizzati per un totale di 1.601.554 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I decessi registrati nell’ultima giornata sono invece 672 per un totale di 55.576 da inizio epidemia. L’Emilia Romagna è la prima regione per incremento giornaliero dei contagi, seguita da Veneto e Lombardia.

