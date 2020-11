Bollettino Coronavirus Italia, oggi 25.853 contagi e 722 morti per Covid: i dati di mercoledì 25 novembre



Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 25 novembre, diffuso dal ministero della Salute i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.853, in aumento rispetto a ieri. I morti in un giorno sono 722, per un totale di 52.028 da inizio epidemia. La Lombardia è la regione con il maggior incremento di infezioni, seguita da Piemonte e Campania. Nelle ultime 24 ore effettuati 230.007 tamponi.

