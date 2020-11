Bollettino Coronavirus, oggi 29.907 contagi e 208 morti per Covid: i dati di domenica 1 novembre



Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia sono stati 29.907, su 183.457 tamponi effettuati, per un totale di 709.335 infezioni dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In calo il numero dei morti: +208 rispetto a ieri. Le regioni più colpite sono la Lombardia con più di 8.600 positivi, seguita da Campania e Toscana.

Continua a leggere



Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia sono stati 29.907, su 183.457 tamponi effettuati, per un totale di 709.335 infezioni dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In calo il numero dei morti: +208 rispetto a ieri. Le regioni più colpite sono la Lombardia con più di 8.600 positivi, seguita da Campania e Toscana.

Continua a leggere

Continua a leggere