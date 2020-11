Bollettino Coronavirus, oggi 33.979 contagi e 546 morti per Covid: i dati di domenica 15 novembre



Non si arrestano i casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 33.979 su 195.275 tamponi effettuati, che portano il totale dei contagi a quota 1.178.529 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 15 novembre, secondo cui i morti sono 546. Ancora boom di infezioni in Lombardia, seguita da Piemonte, Campania ed Emilia Romagna.

Continua a leggere



Non si arrestano i casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 33.979 su 195.275 tamponi effettuati, che portano il totale dei contagi a quota 1.178.529 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 15 novembre, secondo cui i morti sono 546. Ancora boom di infezioni in Lombardia, seguita da Piemonte, Campania ed Emilia Romagna.

Continua a leggere

Continua a leggere