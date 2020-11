Bollettino Coronavirus, oggi 37.978 contagi e 636 morti per Covid: i dati di giovedì 12 novembre



Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia sono stati 37.978, per un totale di 1.066.401 casi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In un giorno si contano 636 morti in più e 15.645 guariti. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia seguita da Piemonte e Campania.

Continua a leggere



Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia sono stati 37.978, per un totale di 1.066.401 casi dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In un giorno si contano 636 morti in più e 15.645 guariti. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia seguita da Piemonte e Campania.

Continua a leggere

Continua a leggere