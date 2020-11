Bollettino Coronavirus, oggi in Italia 23.232 contagi e 853 morti per Covid: i dati di martedì 24 novembre



Secondo il bollettino di oggi, martedì 24 novembre, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.232, in aumento rispetto a ieri. In aumento anche i morti in un giorno, che sono 853, effettuati 188.659 tamponi. I numeri di oggi forniti dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull’analisi della situazione epidemiologica.

