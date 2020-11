Bologna, bimba di tre anni attraversa la strada e viene investita da un’auto: è grave



Una bambina di appena tre anni è stata investita da un’auto oggi pomeriggio a Baricella, in provincia di Bologna. Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione la piccola si trovava in mezzo alla strada dopo essere riuscita a sfuggire dal controllo dei genitori quando è stata travolta. Ora è ricoverata all’ospedale Maggiore in prognosi riservata.

