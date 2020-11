Bologna, festa in casa dopo la mezzanotte: multati nove studenti Erasmus, a dare l’allarme i vicini



Nove studenti spagnoli in Erasmus a Bologna sono stati multati per aver dato una festa in un appartamento di via Turati. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Per i giovani è scattata la denuncia e la multa di 400 euro per non aver rispetto le misure anti-Covid. Lo stesso gruppo si era reso protagonista di un episodio simile già alla fine di ottobre.

Continua a leggere



Nove studenti spagnoli in Erasmus a Bologna sono stati multati per aver dato una festa in un appartamento di via Turati. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Per i giovani è scattata la denuncia e la multa di 400 euro per non aver rispetto le misure anti-Covid. Lo stesso gruppo si era reso protagonista di un episodio simile già alla fine di ottobre.

Continua a leggere

Continua a leggere