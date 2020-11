Bologna, uomo di 59 anni uccide a martellate nel sonno l’anziano padre



Un uomo di 59 anni ha ucciso l’anziano padre colpendolo alla testa con un martello; l’anziano stava dormendo. Per la vittima non c’è stato purtroppo niente da fare; l’uomo aveva 89 anni e l’assassino avrebbe avuto problemi psichici importanti. Increduli i vicini. Indaga la polizia per scoprire il movente dell’omicidio.

