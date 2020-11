Bologna, viaggio nell’ospedale convertito Covid: “Abbiamo cambiato tutto in cinque giorni”



Viaggio nell’ospedale di Bentivoglio (Bologna), riconvertito in struttura covid (come già accaduto durante la prima ondata) nel giro di pochi giorni. Tutte le degenze sono state destinate per l’emergenza virus, i posti in terapia intensiva sono tutti occupati, mentre aumentano i ricoverati giovani. Solo cardiologia e ostetricia non hanno subito trasformazioni. “Senza la flessibilità del personale sanitario saremmo a terra”

