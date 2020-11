Bonus bici, parte l’assalto: sito in tilt, PosteID si blocca e centinaia di migliaia in coda



Alle 9 è iniziato il click day per chiedere il bonus mobilità, ma il portale è andato subito in tilt. Dopo essere tornato attivo si sono create code di centinaia di migliaia di utenti, alcuni dei quali segnalano di non essere riusciti a completare la richiesta dopo ore di attesa. Sembra che molti clienti abbiano problemi nell’utilizzare PosteID, il servizio di identità digitale di Poste Italiane. Alle 13:30, nonostante le difficoltà, del plafon di 215 milioni ne sono già stati assegnati sedici.

