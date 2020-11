Brad Pitt consegna frutta e verdura ai bisognosi e nessuno lo riconosce



Mascherina, jeans strappati, shirt bianca e camicione di flanella a scaricare frutta e verdura per i bisognosi: è proprio Brad Pitt. Ha lavorato per ore e nessuno lo ha riconosciuto fino a quando non si è preso una pausa per una sigaretta. Il Daily Mail rivela: “Non si è fermato un attimo, è stato quello che lavorato di più”.

