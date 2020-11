Branco aggredisce una coppia in auto: sfregiano lui e stuprano lei. Cinque arresti



Orrore nel Reggiano. Mentre viaggiava in auto sulla strada tra Novellara e Correggio, una coppia di fidanzati è stata bloccata da quattro persone in sella a uno scooter, e aggredita. Entrambi sono stati picchiati e sfregiati con un coltello, poi la ragazza è stata trascinata via e stuprata dal branco. A dare l’allarme è stato un passante. I cinque aggressori sono stati arrestati.

