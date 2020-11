Calabria, proteste contro la zona rossa, carabiniere ferito: “La sanità? Se la sono mangiata”



La Calabria è zona rossa. Commercianti, artigiani e tanti cittadini scendono in piazza per protestare contro il lockdown. Centinaia i manifestanti a Reggio Calabria, dove un carabiniere è stato ferito dopo il lancio di un sasso: “Lo Stato ha sbagliato, noi non abbiamo nessuna colpa, questa è una dittatura”.

