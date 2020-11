Carmen Russo e i problemi di sesso: “Con Enzo Paolo non ci tocchiamo più a causa del Covid”



Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, impegnati rispettivamente, nelle scorse settimane, coi propri lavori, hanno praticamente azzerato qualsiasi contatto fisico per evitare di potersi passare, eventualmente, il Covid. Lo ha detto la showgirl in un’intervista, spiegando che non si sono scambiati neanche un bacio.

