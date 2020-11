Caronia, Daniele Mondello nomina un nuovo medico legale: “Indagheremo noi”



“Novanta giorni per sentirmi dire ‘non lo sapremo mai con certezza, ora ci pensiamo noi”. Daniele Mondello ha intenzione di nominare un nuovo medico legale per stabilire la causa della morte della moglie Viviana Parisi e del figlio, Gioele Mondello. Alcuni giorni fa, infatti, la Procura ha concluso che la mamme il bimbo non stati aggrediti né da animali né da persone.

