Cashback al via, si parte (forse) a dicembre: subito rimborsi e maxi-premi fino a 3mila euro



Dovrebbe partire a dicembre, con un mese di sperimentazione, il cashback, il meccanismo – appena modificato dalla manovra – messo a punto dal governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici attraverso un rimborso che può arrivare fino a 300 euro l’anno. Per il primo mese, inoltre, il rimborso sarà più alto, fino a 150 euro se si effettuano almeno 10 acquisti. A dicembre – se non ci dovessero essere slittamenti – previsti anche premi da 3mila euro.

Continua a leggere



Dovrebbe partire a dicembre, con un mese di sperimentazione, il cashback, il meccanismo – appena modificato dalla manovra – messo a punto dal governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici attraverso un rimborso che può arrivare fino a 300 euro l’anno. Per il primo mese, inoltre, il rimborso sarà più alto, fino a 150 euro se si effettuano almeno 10 acquisti. A dicembre – se non ci dovessero essere slittamenti – previsti anche premi da 3mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere