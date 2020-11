Cassazione Isabella Noventa, 30 anni a Freddy e Deborah Sorgato, 15 per Manuela Cacco



Condanna definitiva per gli assassini di Isabella Noventa. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni, emessa in appello, per Freddy Sorgato e la sorella Deborah. Confermata anche la condanna a 15 anni, per omicidio in concorso, a Manuela Cacco. La Cacco è condannata anche a un anno e dieci mesi per stalking e simulazione di reato.

