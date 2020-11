Castelfranco Veneto, in Rsa arriva la stanza degli abbracci per far visita e stringere i propri cari



Gli ospiti della casa di riposo Domenico Sartor di Castelfranco Veneto possono tornare ad abbracciare i loro cari, che potranno andare in visita nella struttura in cui è stato allestito un apposito spazio per stringere i familiari attraverso separatori e guanti. Le postazioni predisposte sono 12.

