Castellucci a Toti dopo Ponte Morandi: “Benetton salva Carige in cambio Lega gli lascia autostrade”



Nelle carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex Ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci emerge il racconto di una trattativa (non andata a buon fine) all’indomani del crollo del Ponte Morandi: Castellucci si offre per convincere i Benetton a salvare Carige in crisi, e Toti si impegna a parlare con la Lega, per convincerla a lasciare la Autostrade in mano ai Benetton.

