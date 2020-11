Castenaso, ragazza di 19 anni travolta da un’auto e uccisa sulle strisce pedonali



Una ragazza di 19 anni è morta a Castenaso (Bologna) dopo essere stata travolta da un’auto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane era uscita per fare jogging quando è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

