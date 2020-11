Catania, boom di donazioni di plasma iperimmune: “Lo raccogliamo anche per altri ospedali”



Centinaia di ex pazienti Covid-19 si stanno presentando, in queste ore, al centro trasfusionale dell’ospedale Garibaldi di Catania. È lì, infatti, che sabato è stata somministrata per la prima volta in Sicilia la terapia al plasma autoimmune. Si tratta, al momento, di una cura compassionevole. Cioè per malati in gravi condizioni e in pericolo di vita per cui altre cure non hanno sortito effetti apprezzabili. “Siamo ottimisti, abbiamo visto qualche miglioramento”, dicono dalla struttura sanitaria catanese. I pazienti trattati con il plasma sono, per ora, otto.

