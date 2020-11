Catania, in crisi per emergenza covid: al ristoratore prestito con tasso al 120%: un arresto



L’uomo, di fronte alla crisi economica dovuta alla drastica contrazione del lavoro legata alle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica in atto, si era rivolto a un conoscente per avere un piccolo prestito da usare per la prosecuzione della sua attività. Si è ritrovato con un tasso d’interesse usurario superiore al 120%.

