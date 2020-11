Catania, scoperta casa di riposo degli orrori. Anziani anche di 100 anni legati e offesi: “Schifoso”



Vessazioni, umiliazioni, insulti. Nessuna assistenza, solo cattiveria e violenze psicofisiche: “Schifoso, sporco, più schifo di te non ce n’è, ora la lascio sulla sedia tutto sporco di pipì, come i porci”. I carabinieri hanno fatto irruzione, chiudendola all’istante, la casa di riposo villa San Camillo di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Quattro le persone denunciate.

