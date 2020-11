Cenone di Natale, ecco le regole anti Covid-19: sei posti a tavola e tracciamento dei presenti



Natale e Capodanno con sei persone a cena e con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero aver avuto contatti con potenziali positivi. Evitare baci e abbracci sempre e regole uniche per tutta Italia, anche per le zone gialle. Sono le linee guida sulle festività dettate dal Comitato tecnico scientifico al governo per impostare il Dpcm in arrivo.

