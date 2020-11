Cesena: sbranato dai suoi cinghiali, muore dopo un giorno di agonia



Un uomo di 65 anni è morto all’ospedale Bufalini di Cesena un giorno dopo essere stato ricoverato in seguito alle gravi ferite procurategli da due cinghiali. L’uomo, Giuseppe Capece, custodiva gli animali in un recinto nei pressi di Rocca delle Caminate, nel comune di Meldola. Si era avvicinato per dargli da mangiare quando è stato aggredito.

