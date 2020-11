Chi è Kamala Harris, la vicepresidente asioamericana di Joe Biden



Kamala Harris è la nuova vicepresidente degli Stati Uniti: si tratta della prima vicepresidente donna e asioamericana. Ha 55 anni ed è nata a Oakland, in California, da padre giamaicano e madre indiana. Nel 2016 è stata eletta in Senato e da molti anni combatte per i diritti delle minoranze, in particolare delle donne e della comunità di colore. Vediamo quindi chi è Kamala Harris, la nuova numero 2 alla Casa Bianca.

Continua a leggere



Kamala Harris è la nuova vicepresidente degli Stati Uniti: si tratta della prima vicepresidente donna e asioamericana. Ha 55 anni ed è nata a Oakland, in California, da padre giamaicano e madre indiana. Nel 2016 è stata eletta in Senato e da molti anni combatte per i diritti delle minoranze, in particolare delle donne e della comunità di colore. Vediamo quindi chi è Kamala Harris, la nuova numero 2 alla Casa Bianca.

Continua a leggere

Continua a leggere