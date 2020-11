Chi è Maria Laura De Vitis, la fidanzata 22enne di Paolo Brosio



Maria Laura De Vitis è la giovane modella 22enne che, ospite a Barbara D’Urso, ha confessato di essere la fidanzata di Paolo Brosio. Tra i due ci sono 42 anni di differenza, ma l’età nel loro rapporto sembra pesare ben poco. Originaria di Reggio Emilia, si trasferisce a Milano per intraprendere una carriera nel mondo della moda. Nel 2017 è stata eletta Miss Rocchetta Emilia e nel 2019 ha concorso per il titolo Miss Universo Italia. Non mancano le esperienze in tv, con Paolo Bonolis a Ciao Darwin e su Real Time con Appuntamento a prima vista.

