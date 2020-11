Chiara, mamma di 21 anni, muore per complicazioni del Covid: “Virus letale per tutti”



Una giovane mamma di soli 21 anni, Chiara Cringolo, è morta a causa di complicazioni legate al Coronavirus. A darne notizia è stato il sindaco di Romano Canavese, a pochi passi da Ivrea, in Piemonte, dove la ragazza viveva: “Questo decesso ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione”.

