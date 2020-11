Chiusa “chat degli orrori” di Telegram con revenge porn, foto e video di sesso con bambini



Una delle “chat degli orrori” di Telegram con decine di migliaia di iscritti che si scambiavano materiale pedopornografico, foto e video di ex è stata finalmente chiusa, anche se decine di altre sono tuttora attive. Secondo l’associazione no profit Permesso Negati sono almeno 89 gruppi e canali in cui si pratica revenge porn. A inizio 2020 erano 11.

