Choc ad Ancona: lo trovano morto in casa dopo 20 giorni, vicino a lui il cadavere del cane



Sono stati trovati morti in casa, per cause naturali, dopo venti giorni che non si vedevano in giro e dopo che l’uomo non rispondeva nemmeno alle chiamate dei vicini. Questi ultimi si sono iniziati a preoccupare solo dopo aver sentito un forte odore provenire dall’appartamento dell’anziano in centro ad Ancona.

