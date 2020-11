Chrissy Teigen dopo l’aborto: “Sono nel baratro della depressione”



La modella Chrissy Teinge e John Legend hanno perso il loro terzo figlio. A distanza di oltre un mese dal tragico evento, la modella è intervenuta su Twitter per spiegare il motivo della sua assenza dai social: “Non sto twittando molto perché onestamente sono un po’ nel baratro della depressione”. Ma ha tranquillizzando i fan promettendo di tornare in carreggiata al più presto. Già nel 2016 Chrissy Teinge ha raccontato di aver sofferto di depressione post partum, dopo la nascita della sua prima figlia Luna Simone, invitando le donne a parlarne: “non voglio che chi ne soffra si senta in imbarazzo”.

