Christian De Sica: “Il maledetto Covid 19 ha colpito anche me”



Christian De Sica rivela a Il Messaggero di aver avuto il coronavirus e di essere riuscito a superarlo: “Il maledetto covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”.

