Cioccolatini, un profumo e un romanzo d’amore: i desideri degli anziani nelle Rsa per Natale



L’associazione “Un sorriso in più” realizza dal 2018 i desideri degli anziani nelle Rsa di tutta Italia grazie all’iniziativa “I Nipoti di Babbo Natale”. Tramite il sito internet, chiunque può scegliere di realizzare il sogno di un vecchietto. Con il Covid, sono è cambiata anche la lista dei regali: non più esperienze come un aperitivo o una gita in moto, ma piccole cose come un romanzo d’amore. Ivana racconta a Fanpage.it cosa vuol dire essere la “nipote di Babbo Natale”

