Claudia Ferrannini morta in un incidente, il papà: “Fortunato a esser stato suo padre”



Dolore e lacrime ai funerali di Claudia Ferrannini, la ventottenne morta in un incidente stradale avvenuto in via Boccaccio a Livorno. Le commoventi parole del padre: “Ho ripercorso i giorni felici di un breve soggiorno in Grecia insieme a lei. In quei giorni mi resi conto di quanto fossi felice come padre e fortunato come uomo”

