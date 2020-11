Clotilde dopo il disperato appello col casco sta meglio: “Ci vorrà tempo ma sono viva, ora respiro”



Clotilde Armellini, la mamma di 37 anni che aveva lanciato un appello diventato virale sui social per non sottovalutare il Coronavirus che l’aveva costretta ad indossare un casco per respirare, sta meglio. Lo ha annunciato lei stessa via Facebook: “Io ce la sto mettendo tutta ho fatto un passo in avanti e la mia boccia di pesci. L’ho fatta esplodere, sono passata ad ossigeno in maschera. Ci vorrà tempo ma sono viva”.

Continua a leggere



Clotilde Armellini, la mamma di 37 anni che aveva lanciato un appello diventato virale sui social per non sottovalutare il Coronavirus che l’aveva costretta ad indossare un casco per respirare, sta meglio. Lo ha annunciato lei stessa via Facebook: “Io ce la sto mettendo tutta ho fatto un passo in avanti e la mia boccia di pesci. L’ho fatta esplodere, sono passata ad ossigeno in maschera. Ci vorrà tempo ma sono viva”.

Continua a leggere

Continua a leggere