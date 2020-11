Cogne, la villetta pignorata di Annamaria Franzoni all’asta per 800mila euro



Il tribunale di Aosta ha disposto la vendita della villetta di Cogne, per la quale lo scorso settembre aveva respinto le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospensione dell’esecuzione immobiliare. La base d’asta è di circa 800mila euro, ma la data per il tentativo di vendita non è ancora stata fissata.

