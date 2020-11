Come curare Covid-19 a casa quando compaiono i sintomi e in attesa dell’esito del tampone



I medici dell’Istituto Mario Negri e dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Giuseppe Remuzzi, Norberto Perico, Monica Cortinovis e il professor Fredy Suter hanno preparato un documento che indica come curare i pazienti già a casa appena manifestino i primi sintomi riconducibili a Covid-19 e in attesa di sottoporsi a tampone. Il protocollo, realizzato sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi mesi, prevede la somministrazione da parte del medico di base di antinfiammatori in una prima fase.

