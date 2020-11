Come sta Aurora Ramazzotti positiva al Coronavirus: “Oggi va peggio di ieri”



Aurora Ramazzotti ha ripreso in mano il suo profilo Instagram per informare i follower sul suo stato di salute. Appena un giorno prima la figlia di Michelle Hunziker aveva annunciato in collegamento con “Ogni mattina” di essere positiva al Covid. Ai suoi fan spiega: “Non sono sparita, ma non ho molto da condividere” e aggiunge che i sintomi si stanno facendo sentire. Aurora è in isolamento a casa, insieme al fidanzato Goffredo, anche lui positivo al Covid: “Non ho alcun sintomo e sto benissimo”.

Continua a leggere



Aurora Ramazzotti ha ripreso in mano il suo profilo Instagram per informare i follower sul suo stato di salute. Appena un giorno prima la figlia di Michelle Hunziker aveva annunciato in collegamento con “Ogni mattina” di essere positiva al Covid. Ai suoi fan spiega: “Non sono sparita, ma non ho molto da condividere” e aggiunge che i sintomi si stanno facendo sentire. Aurora è in isolamento a casa, insieme al fidanzato Goffredo, anche lui positivo al Covid: “Non ho alcun sintomo e sto benissimo”.

Continua a leggere

Continua a leggere