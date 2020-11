Concorso straordinario scuola, ok a prove suppletive: anche i malati di Covid potranno partecipare



Svolta per il concorso straordinario della scuola. Il Tar del Lazio ha dato ragione a una candidata che non aveva potuto presentarsi alla prova fissata per lei lo scorso 29 ottobre, perché positiva al Covid-19. Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare e disposto “l’effettuazione di prove suppletive”.

