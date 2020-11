Conte spiega quali regioni saranno nelle aree rossa, arancione e gialla secondo il nuovo Dpcm



Giuseppe Conte spiega le aree rossa, arancione e gialla che entreranno in vigore da venerdì. Sono gialle: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Trento, Bolzano, Emilia Romagna; dell’area arancione fanno parte Puglia e Sicilia e in quella rossa, per le quali è previsto lockdown rientrano Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Calabria.

