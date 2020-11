Coronavirus, a Taranto Mariastella muore a 20 anni: “Ci ha educato alla tenerezza e alla gioia”



Lutto a Massafra, a pochi passi da Taranto, per la morte di Mariastella, 20enne tetraplegica, colpita dal Coronavirus. Oggi si sono svolti i funerali: “Dobbiamo ad ogni costo rispettare le regole, per evitare che altri innocenti come Mariastella, possano essere ingiustamente colpiti dal male e dalla morte. In questo momento lei ci chiede di difendere e custodire i più fragili, che potrebbero soccombere a causa di comportamenti superficiali ed irresponsabili”.

