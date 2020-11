Coronavirus Catania, focolaio in casa di riposo: 26 ambulanze incolonnate. Il sindaco: “Fa male”



Sono 26 le ambulanze giunte nel comune di Mirabella Imbaccari per trasportare gli ospiti di una casa di riposo presso gli ospedali Covid nella provincia di Catania. La segreteria provinciale della Fials di Catania segnala “momenti di forte disagio e difficoltà, all’ospedale Santa Venera di Acireale, perchè sono giunte ambulanze con pazienti affetti da covid dalla Rsa di Mirabella Imbaccari, ma l’ospedale non è ancora attrezzato per accoglierli”.

