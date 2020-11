Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm, Italia divisa in 3 aree: verde, arancione e rossa: ultime notizie



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi mercoledì 4 novembre. Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm di novembre: coprifuoco alle 22, Italia divisa in aree verdi, arancioni e rosse con limitazioni differenziate. Il bollettino di ieri riferisce 28.244 casi Covid nel nostro Paese e 353 morti Covid nelle ultime 24 ore. Oltre 6mila casi in Lombardia, oltre 3mila in Piemonte. Ordine medici: “Seconda ondata potrebbe essere uno tsunami”. La pandemia accelera nel mondo, soprattutto in Europa e Nord America: più di 36mila nuovi casi in Francia. Nel Regno Unito 20.000 contagi alla vigilia del nuovo lockdown.

