Coronavirus, cos’è la proposta di ‘zona bianca’ per un “un Natale un po’ più libero”



A formularla è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: l’intenzione è chiedere al governo qualche libertà in più (“consentire un Natale un po’ più libero visto che è un pezzo importante dell’economia del Paese”). per le regioni che meglio si stanno comportando meglio e che hanno un indice RT più basso. Ma non tutti sono d’accordo.

Continua a leggere



A formularla è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: l’intenzione è chiedere al governo qualche libertà in più (“consentire un Natale un po’ più libero visto che è un pezzo importante dell’economia del Paese”). per le regioni che meglio si stanno comportando meglio e che hanno un indice RT più basso. Ma non tutti sono d’accordo.

Continua a leggere

Continua a leggere