Coronavirus, Crisanti: “Regioni potrebbero truccare dati su nuovi casi per evitare chiusure”



Il microbiologo di Padova lancia l’allarme sule regioni, critica i dpcm del governo ed evidenzia come nessuna delle restrizioni messe in atto avrà effetto senza un piano per impedire che i casi risalgano e consolidare i risultati di qualsiasi misura. “Il vero obiettivo non è fare un lockdown più o meno rigido, ma mettere in atto misure per evitare la terza ondata”.

Continua a leggere



Il microbiologo di Padova lancia l’allarme sule regioni, critica i dpcm del governo ed evidenzia come nessuna delle restrizioni messe in atto avrà effetto senza un piano per impedire che i casi risalgano e consolidare i risultati di qualsiasi misura. “Il vero obiettivo non è fare un lockdown più o meno rigido, ma mettere in atto misure per evitare la terza ondata”.

Continua a leggere

Continua a leggere