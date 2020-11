Coronavirus, ieri oltre 37mila casi Covid in Italia. Conte: “Lockdown generale se si rifiuta divisione in tre fasce”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 7 novembre. Nuovo record di contagi in Italia: sono stati 37.809 nel bollettino del ministero della Salute, con 446 morti. Quasi 10mila casi in Lombardia, seguita da Piemonte e Campania che fanno registrare oltre 4mila positivi. Conte: “Lockdown generale se si rifiuta la divisione in tre fasce”. Ricciardi (Ministero Sanità): “Situazione ospedali è drammatica, verso collasso”. Crisanti: “Il lockdown totale non avrebbe risolto problema”. In vigore il nuovo Dpcm: il governo ha diviso le regioni in tre zone di rischio. Nel mondo i casi di coronavirus crescono superando quota 48 milioni: Record di oltre 60mila contagi in Francia in un giorno. Impennata del virus negli Stati Uniti, 118 mila casi e 1.135 morti in 24 ore.

